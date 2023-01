Karin Hils, integrante do Rouge, detona Bruno como dupla de Aline Wirley

Foto: Reprodução/Instagram e Reprodução/TV Globo

Karin Hils, integrante do Rouge e amiga de Aline Wirley, não gostou nada da dupla da cantora na primeira semana do “BBB 23”.

A artista acompanhou a prova do líder na quinta-feira (19) e detonou Bruno durante a dinâmica. Segundo Karin, ele atrapalhou o desempenho de Aline Wirley.

“Meu Deus do céu, livra ela desse homem. Pelo amor de Deus, que atraso de vida”, gritou a cantora enquanto acompanhava a competição pela liderança.

Em outro momento, Karin ressaltou que Aline foi muito paciente com Bruno enquanto estava sendo prejudicada pelo brother na prova.

“Nossa, minha amiga é muito elegante, resiliente. ‘Tá tudo bem’. Está tudo bem é o caralh*, não está tudo bem. Esse homem é um atraso de vida, pelo amor de Deus!”, disparou a cantora.

Vale lembrar que Bruna Griphao e Larissa foram as vencedoras da primeira prova do líder do “BBB 23”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.