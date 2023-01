Key Alves, do ‘BBB 23’, já recebeu oferta de R$ 10 mil por foto inusitada no Onlyfans

Foto: Reprodução /Redes sociais

Um pedido inusitado de um seguidor do Onlyfans fez com que a nova integrante do ‘Big Brother Brasil 23’, Key Alves, garantir nada mais que R$ 10 mil. Segundo a atleta profissional de vôlei, ela recebeu a grana após enviar uma foto do seu pé.

Em uma entrevista recente ao podcast 4TalkCast, ela contou que ama tanto o pé que aprecia até mesmo o odor do seu chulé.

“O meu chulé é uma delícia, então eu entendo. Fico cheirando e falo ‘realmente’ (risos). O que eu mais vendo é foto do pé. Mas eu gosto de pezinho também, entendo eles. Gosto de pôr meu pé na cara dos boys”, disse a integrante do elenco ‘Camarote’.

Conheça mais sobre Key Alves

Os ‘volêifãs’ já podem comemorar. Eleita melhor líbero em 2018, Key Alves, a jogadora da modalidade esportiva mais seguida do Instagram é uma das participantes confirmadas na edição 2023 do ‘Big Brother Brasil’.

Ela defende o time do Osasco e é irmã gêmea de Keyt Alves, também atleta de volêi. Key também faz sucesso na plataforma adulta Onlyfans. Em entrevista recente ao portal iG, a atleta afirmou que prefere homens mais velhos.

“Eu gosto de homens mais velhos, apesar de ser nova. O que me deslumbra mesmo é a inteligência. Sou atraída pelo QI. Amo pessoas inteligentes”, disse ela, que também garantiu ganhar dinheiro com a plataforma e descartou fazer ensaios nus.

Key tem 1,62 de altura, 23 anos e já foi campeã Sul-americana, campeã Paulista, campeã Brasileira. Ela também já atuou no time de Pinheiros.

