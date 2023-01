Key Alves revela ter ficado com Rodrigo Mussi antes de grave acidente

Foto: Reprodução/Globo

Durante conversa com colegas de confinamento na madrugada desta quarta-feira (18), Key Alves revelou detalhes sobre os últimos momentos em que esteve com Rodrigo Mussi antes de grave acidente.

A jogadora de vôlei curtiu a noite junto com o ex-BBB antes dele deixá-la em casa e pedir um carro de aplicativo para ir embora.

“Uma das histórias mais pesadas que eu vivi. Ele saiu do Morumbi e me deixou na minha casa. A gente se conheceu, ficou e tal. Ele foi embora depois, com um motorista de aplicativo. O cara dormiu e bateu”, contou Key Alves.

Durante a conversa com Fred e Ricardo, a atleta ainda disse ter pensado que levou um fora de Rodrigo Mussi por ele não ter mandado mais mensagens para ela.

“Acordei no outro dia e não tinha mensagem dele dizendo que chegou em casa. Eu pedi para ele avisar. Pensei que ele não queria mais falar comigo. Foi minha irmã que me contou o que aconteceu”, finalizou.

Veja o vídeo:

