Koanza estreia nova temporada na Sala do Coro do TCA no dia 27 de janeiro

Foto: divulgação

Sulivã Bispo já tem data marcada para retornar aos palcos da sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). O ator e humorista baiano vai estrear uma nova temporada de ‘Koanza: do Curuzu ao Senegal’ no próximo dia 27 de janeiro.

A peça vai ficar em cartaz por três finais de semanas consecutivos. Com sessões dias 28, 29 de janeiro, 3, 4,5, 10, 11 e 12 de fevereiro, sempre às 20h.

Sábia e bem-humorada, Koanza leva a plateia às gargalhadas ao mesmo tempo que convida a profundas reflexões. Ícone da luta antirracista nas redes sociais, desde julho do ano passado ela vem trazendo para os palcos teatrais de Salvador as suas provocações e ensinamentos.

Com uma voz de alcance cada vez mais potente, Koanza também estreou nacionalmente no Multishow no último mês de dezembro, quando integrou o elenco do especial “Humor Negro”, disponível no Globoplay.

KOANZA – Senhora riquíssima nascida no Senegal, bem-sucedida no comércio de jóias e tecidos senegaleses para a diáspora negra, makota (cargo feminino de grande valor no Candomblé), sofisticada e moradora do Corredor da Vitória, em Salvador (BA), Koanza (nome de um rio angolano e da moeda de Angola) – é uma mulher de saberes ancestrais, chique e consciente do mundo desigual em que vivemos, comprometida com um papel ativo na reafricanização das lutas antirracistas na diáspora negra, que ela refina com empenho, elegância e humor.

Com Koanza hoje presente na internet, no audiovisual, no teatro e em outros meios midiáticos, Sulivã revela que se pega surpreso com o que a personagem se tornou.

“Ela denuncia o racismo que sofro cotidianamente, e ela traz uma força que eu digo que eu não sei se tenho, porque sou muito sensível, e ela trata as questões de uma forma muito didática e poética, e às vezes fala umas coisas difíceis que eu não sei o que ela está falando… E aí eu fico brincando se ela seria uma entidade ou o meu alter ego, mas a realidade é que eu admiro muito Koanza, ela é uma referência, como tantas mulheres que me cercam, que me moldam e me ensinam muito”, destacou o ator.

SERVIÇO:

Koanza: do Senegal ao Curuzu

Local: Sala do Coro do TCA

Quando: 27, 28 e 29 de janeiro (sex, sáb e dom)

3, 4 e 5 (sex, sáb e dom)

10,11 e 12 (sex, sáb e dom)

Horário: 20h

Ingressos: R$30 e R$15

Vendas: Sympla

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/79588/d/176027/s/1190014

