Laboratório de drogas é desarticulado no norte da Bahia

Foto: Divulgação / SSP BA

Cinco sacolas com cocaína, dois tabletes de maconha e diversas porções de crack foram apreendidos, na terça-feira (10), dentro de uma casa que funcionava como laboratório de drogas na cidade de Irecê, norte da Bahia.

Além dos entorpecentes, várias substâncias químicas usadas para confecção das drogas foram encontradas junto com uma prensa, duas balanças, um liquidificador, fitas adesivas, peneiras e baldes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP BA), o caso é investigado pela 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em conjunto com uma equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE). Até o momento, ninguém foi preso e os responsáveis pelas drogas no imóvel ainda não foram identificados.

