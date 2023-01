Lancha pega fogo na BA; veja vídeo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma lancha pegou fogo nesta segunda-feira (23), em Aratu, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu enquanto a embarcação, que faz parte da marina do Ocema Iate Club, estava no mar.

A Capitania dos Portos confirmou o incêndio e que a embarcação faz parte da marina do Ocema. De acordo com o g1 Bahia, um dos funcionários do local informou que um mecânico estava na lancha quando o fogo começou. Ele inalou fumaça, desmaiou e foi socorrido por paramédicos.

O mesmo funcionário também contou que uma pane elétrica causou o incêndio, mas o Ocema Iate Club não confirmou a informação.

O incêndio foi filmado por testemunhas e o fogo chamou atenção de quem passava pelo local por conta do alcance da fumaça. Nas imagens, é possível ver um barco pequeno navegando bem próximo da lancha.

