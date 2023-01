Lancha pega fogo na Bahia Marina, em Salvador

Foto: Arquivo Pessoal

Uma lancha pegou fogo na noite desta segunda-feira (23) na Bahia Marina, em Salvador. Um vídeo feito por testemunhas mostra o incêndio. Nas imagens, as chamas consomem a embarcação e formam bastante fumaça.

O vídeo mostra também a movimentação de pessoas tentando apagar o fogo. O grupo joga água na lancha. Outras embarcações estavam ao lado da estrutura. Assista ao vídeo abaixo

Em contato com o iBahia, a Bahia Marina informou que as chamas foram apagadas logo em seguida. Não houve registro de vítimas. As causas do fogo deverão ser apuradas pela Capitania dos Portos.

