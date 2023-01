Latino mostra resultado de rejuvenescimento facial

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Latino mostrou nas redes sociais o resultado do polêmico rejuvenescimento facial que fez poucos dias antes de terminar o ano de 2022 e que deu o que falar.

Por meio do perfil da noiva, Raffa Rarbbie, o cantor apareceu com o rosto visivelmente livre dos inchaços que tornaram o artista quase irreconhecível.

“Feliz ano novo, meu povo. Ontem (31/12) tivemos que trabalhar e fazer a alegria da turma de Arraial D’Ajuda, então hoje, na verdade, é que começa o meu Réveillon. Já estou com a cara um pouco melhor, está desinchando… Para muitos que me criticaram, dá um close no meu visual. Então, gente, vamos começar 2023 diferente, né?”, pediu Latino.

O cantor se submeteu ao tratamento estético com o propósito de deixar o rosto mais jovem. Após avaliação, foram aplicados, em pontos específicos do rosto do artista, preenchimento, toxina botulínica e a técnica do Fox Eyes para a abertura do olhar e a elevação da sobrancelha.

O tratamento realizado pelo artista custou cerca de R$ 30 mil. A transformação rendeu ao cantor comparações com o personagem de Luis Mello em ‘O Auto da Compadecida’, o diabo.

Latino chegou a falar sobre o tratamento e as comparações: “Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino”.

