Latino revela ter tomado susto ao ver rosto após procedimento estético

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Latino voltou a falar sobre as polêmicas em torno do rejuvenescimento facial que realizou em dezembro do ano passado.

Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV, no domingo (8), o artista contou que levou um choque inicial ao se olhar no espelho após o procedimento estético.

“Eu amei [o resultado], mas, na verdade, eu fiquei mais preocupado se a Rafa [esposa] gosta, porque se ela gostou, ótimo”, iniciou.

“Eu me senti bem, no primeiro momento tomei um susto porque fica um pouco inchado, e aí é que vem as críticas”, completou Latino.

O cantor ainda revelou estar satisfeito com o resultado final do rejuvenescimento facial. “Até porque as pessoas não entendem que para ficar bonito, tem que ficar feio. Nenhuma cirurgia você fica bem de cara, é um processo!”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.