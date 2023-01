Lavagem do Bonfim registra ocorrências de pressão baixa e desmaios

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Pressão baixa, desmaio e dificuldade de locomoção foram as ocorrências mais registradas durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (12), segundo um levantamento do Corpo de Bombeiros. Os atendimentos foram feitos ao longo dos 8km entre a Igreja da Conceição da Praia e a Basílica do Senhor do Bonfim.

A festa, que não acontecia há dois anos por causa da pandemia reuniu milhares de pessoas que seguiram agradecendo e realizando novos pedidos.

Segundo a major BM Jamile Lutiane, comandante da operação, foram instalados quatro postos ao longo do percurso, um deles incluindo o tradicional banho de mangueira.

“Após dois anos sem esta festa tão marcante para o verão baiano, estivemos presentes desde o início do cortejo, na Igreja da Conceição da Praia, até a Colina Sagrada, na Igreja do Senhor do Bonfim. Foram quatro postos ao longo do percurso, na Conceição da Praia, o Posto Almeida Couto (PAC) no Comércio, com o tradicional banho de mangueira, um no Largo de Roma e outro no Bonfim”, explicou a major BM Jamile Lutiane, comandante da operação.

Para atuar na festa, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) empregou 168 profissionais, além de três viaturas com equipamentos para atuação em situação de emergência. Os militares percorreram todo o percurso atendendo as ocorrências.

