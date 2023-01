Lavagem do Senhor do Bonfim volta a ser celebrada após 2 anos de pandemia

Foto: Itana Alencar/ g1

Após dois anos de hiato, devido à pandemia da Covid-19, uma das festas religiosas mais tradicionais do calendário baiano volta a acontecer, levando féis para percorrerem os 8km do largo da Conceição até o largo do Bonfim, para a Lavagem do Senhor do Bonfim.

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, como Patrimônio Imaterial do Brasil, a festa consegue reunir o sagrado e o profano em um só lugar, mostrando que a Bahia é a terra de todos os santos, encantos e axés, e dando espaço para diversas manifestações religiosas.

Confira a galeria da 1ª Lavagem do Senhor do Bonfim após dois anos de pandemia:

Foto: Reprodução/ iBahia Foto: Reprodução/ iBahia

