Leandro Karnal fala sobre vida ao lado de marido 33 anos mais novo

Foto: Reprodução / Redes sociais

Leandro Karnal abriu o coração ao falar sobre a vida ao lado do marido, o cantor Vitor Fadul, 33 anos mais novo que ele. Os dois estão juntos desde 2019, mas a relação se tornou pública no fim do ano passado após uma postagem do historiador no Instagram.

“Decidimos, principalmente, porque sentimos que isso pode ser exemplo para outras pessoas. Para que saibam que existe uma vida normal, plena e feliz entre dois homens, duas mulheres… Qualquer forma de amor que respeita os outros é válida. As pessoas precisam de bons exemplos para se inspirarem a seguirem seus desejos mais profundos. Demorou bastante, mas tudo tem seu tempo e sua hora”, disse ele recentemente em entrevista à revista QG.

Em outro trecho do bate papo, Karnal respondeu sobre a repercussão da imagem. A foto reúne 442 mil curtidas e ao menos 18 mil comentários. “Naturalmente há haters, preconceituosos. Duas pessoas disseram que não vão mais me seguir, o que respeito. O Vitor também foi mais procurado nas suas redes, mais assediado pelas pessoas. Ainda estamos aprendendo a lidar com esse assédio a partir de um fato pessoal”, completou.

