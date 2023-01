Lenovo apresenta novos notebooks Yoga com foco na versatilidade

Enquanto a vida híbrida continua a diminuir as linhas entre trabalho e lazer, a Lenovo entende que os consumidores priorizam a conveniência e as experiências personalizadas das tecnologias. Por isso, a fabricante apresentou produtos inovadores para atender às necessidades diversificadas dos consumidores modernos.

O novo Yoga Slim 6i (14″, 8) oferece a opção de um dispositivo portátil e poderoso com design requintado. Fino, leve e “estiloso”, o notebook empodera os usuários para trabalhar e criar conteúdo com facilidade, seja em trânsito ou em casa. Produzido sobre a plataforma Intel EVO, o Yoga Slim 6i foi projetado para proporcionar aos usuários experiências de comunicação superiores. Feito em alumínio metálico, possui um chassi fino, mas de alta durabilidade e o entalhe da câmera é elevado para facilitar a abertura.

Com uma tela OLED de até 14 polegadas com Dolby Vision, o Yoga Slim 6i proporciona uma experiência visual com a proporção de 16:10 e o suporte de toque opcional, o trabalho criativo – como a edição de vídeos leves ou de fotografias – torna-se cada vez mais intuitivo. Equipado com os mais recentes processadores Intel Core de 13ª geração, o Yoga Slim 6i também oferece uma experiência de videoconferência aprimorada aos usuários, com recursos de cancelamento de ruído e desfoque do fundo para uma configuração mais profissional.

O Yoga Slim 6i (14″, 8) deverá estar disponível no Brasil a partir de abril de 2023. O preço ainda não foi divulgado.

Serviços da Lenovo

A Lenovo também destaca os serviços de integridade, suporte e proteção de dispositivos que oferece para ajudar a manter os produtos funcionando nas melhores condições e com maior segurança, como o Lenovo Smart Lock – seu mais recente software de segurança baseado em nuvem.

Para um nível adicional de conveniência no suporte aos laptops lançados hoje, o Lenovo Premium Care Plus incorpora muitos dos seus serviços a uma solução. Esse serviço abrangente inclui o suporte avançado de hardware e software, Proteção Contra Danos Acidentais, garantia estendida da bateria, Lenovo Migration Assistant e Lenovo Smart Performance – uma verificação de integridade do sistema de autodiagnóstico encontrada no Lenovo Vantage – agora oferecida como uma opção de assinatura mensal quando adquirida como um serviço independente.

A Lenovo também apresentou as atualizações do seu Yoga 9i (14″, 8), agora equipado com processadores Intel Core de até 13ª geração, com um desempenho ainda mais impressionante para aumentar a versatilidade e a produtividade. O Yoga 9i atualizado (14″, 8) deverá estar disponível a partir de abril de 2023.

Principais especificações

Yoga 9i (14″, 8) Atualizado Processador(es) Intel Core i7-P 2 8 13ª geração Sistema Operacional Windows 11 Home Windows 11 Pro GPU UMA: Intel Iris® Xe Memória LPDDR5 16G; 5200MHz Armazenamento 12 PCle SSD 4ª geração M.2 512GB/ 1 TB Tela 14″ 4K OLED (3840*2400) IPS, 400 nits, 100% DCI-P3, 60Hz, 16:10 (WQUXGA) Tela Certificada VESA HDR True Black 500, Dolby Vision, Touchscreen, PureSight 14″ 2.8 OLED (2880*1800) IPS, 400 nits, 100% DCI-P3, 60Hz, 16:10 (WQHD+), Tela Certificada VESA HDR True Black 500. Dolby Vision, Touchscreen, PureSight Áudio Alto-falantes da marca Bowers & Wilkins Sistema de alto-falantes Quad-speaker (2 x Tweeter + 2 x Woofer) Câmera FHD 2M + IR Híbrido, Obturador da Câmera, Resolução 2.0M Taxa de quadros: 30fps Máx Bateria4 75WHr, MobileMark 2018 OLED SKU: 10,5 horas OLED SKU: 14 horas Dimensões (mm) 318 x 230 x (T2) 15,25 (T4) 16,5 (polegadas) 12,52 x 9,06 x (T2) 0,60 (T4) 0,65 Peso A partir de 1,4kg Cores 19 Storm Grey, Oatmeal Portas Lado esquerdo: 2 x USB Tipo-C (Thunderbolt 4.0/DisplayPort™/Power Delivery/USB 3.24 função completa) 1 x USB Tipo-A Geração 3.24 Lado direito: 1 x USB Tipo-C (USB 3.24 função completa­) 1 x Conector de Áudio combo 1 x Botão de ligar/desligar Wireless WiFi 6E Bluetooth 5.2 Software 20 Windows Hello Cortana Multi-point Touch Lenovo Vantage Microsoft Office 36521 Amazon Alexa22 Acessórios Compatíveis / Add-Ons Capa tipo Sleeve na Caixa Caneta Precision Pen 2 Serviço de Compensação de CO2 (opcional) Adaptador USB Tipo-C (dongle 3 em 1, VGA/HDMI/USB-A opcional)

Yoga Slim 6i (Conhecido como Lenovo Slim 7 (14″, 8) nos EUA) Processador(es) Intel Core i7-1280P 1.8G/14C/24M

Intel Core i5-1240P 1.7G/12C/12M Sistema Operacional Windows 11 GPU UMA: Intel Iris Xe Memória LPDDR5: 8Gl/ 16G Dois canais Armazenamento 12 PCIE M.2: 512GB / 1TB Tela 14″ 2.8K (2880×1800) LCD IPS, 400 nits, 100% sRGB, 120Hz, 16:10, Dolby Vision, OGS Touch e Borda

14″ 2.2K (2240×1400) LCD IPS, 300 nits, 100% sRGB, 60Hz, 16:10, Dolby Vision, Borda.

14″ WUXGA (1920×1200) LCD OLED, 400 nits, 100% DCI-P3, 60Hz, 16:10 Dolby Vision, Borda Áudio 2x2W alto-falantes

Áudio Espacial Dolby Atmos Câmera FHD Webcam, Câmera IR, Obturador da Câmera Bateria 4 60 WHr 65 WHr (EVO)Sl Dimensões (mm) 312 x 221 x fino — apenas 14,9 mm

(polegadas) 12,28 x 8,7 x fino — apenas 0,59″ Peso A partir de 1,39 kg Dobradiça 180° Cores 19 Storm Grey, Misty Grey Portas Esquerda: 2x Thunderbolt 4.0 (PD 3.0/DP 1.4)

1 x HDMI (HDMI 2.0 tipo geral) Direita: 1 x USB3.2 Geração 1 Tipo-A

1 x Conector de Áudio combo Wireless WiFi 6 WiFi 6E (EVO) Bluetooth 5.1 Software 20 Windows Hello Cortana Acessórios Compatíveis / Add-Ons Serviço de Compensação de CO 2 (opcional) Certificações Eyesafe, Certificação de Baixa Luz Azul TÜV Rheinland MIL-STD 810H