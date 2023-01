Léo Santana abre nova temporada do Estúdio de Verão iBahia; assista

Dono de sucessos como “Revoada”, “Áudio Que Te Entrega” e o mais recente sucesso “Não Se Vá”, em parceria com Pedro Sampaio”, Léo Santana já está à todo vapor para o período do verão baiano.

O cantor, que abre a nova temporada do Estúdio iBahia de Verão nesta sexta-feira (6), já confirmou o tradicional “Pipoco” no início do Carnaval de Salvador e comemorou o sucesso da nova música em entrevista ao portal.

“Esse dia é muito especial, a gente já levou muita gente na primeira terça que antecede o carnaval e foi uma loucura. A Prefeitura disse que tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua, ali na Barra-Ondina na primeira vez que fizemos, essa é a terceira vez que estamos fazendo o Pipoco”, iniciou o cantor sobre a folia baiana.

Foto: Isla Carvalho/iBahia

Durante a entrevista para o iBahia, Léo ainda comemorou o sucesso da parceria com Pedro Sampaio, o clipe bateu 1 milhão de visualizações no Youtube em 6 horas de lançamento.

“Essa é a minha primeira parceria com o Pedro (Sampaio), tá numa crescente muito boa. A gente vem falando muito sobre isso porque é uma música totalmente diferente assim. É claro que eu venho gravando vários ritmos diferentes, mas é um pop, é um clipe onde eu ousei bastante em termos de efeitos”, contou.

“Gravamos no Rio de Janeiro em um estúdio, onde seria mais cômodo para ambos, já que eu tava em São Paulo, tava do lado fazendo shows e aí Pedro mora no Rio, 40 minutos de voo e fomos lá e fizemos o clipe. Então tá indo muito bem”, completou o cantor.

Foto: Isla Carvalho/iBahia

Para o Estúdio iBahia de Verão, Léo cantou a aposta para o verão, “Não Se Vá”, além de uma música “Lado B”, um hit do carnaval das antigas e uma canção do artista favorito.

“Esse é o clima do iBahia. Eu vou cantar pra vocês o lado B do gigante. Uma canção que a gente costuma fazer nos meus shows, eu me amarro e a gente faz muito bem por sinal”, disse o cantor antes de soltar a voz em “Melhor Eu Ir”, de Péricles.

“Vamos relembrar o Carnaval aqui, eu não era nem nascido ainda, mas eu aprendi com o tempo que a música me proporcionou”, comentou ao introduzir “Chame Gente”, de Moraes Moreira.

Léo ainda foi só elogios para Thiaguinho na hora de fazer uma versão do sucesso “Desencana”: “Essa música que eu vou cantar agora é de um artista que eu gosto muito, sou fã, além de ser muito meu amigo, cara que cantou no aniversário da minha filha, Liz, de 1 aninho, então eu tenho um carinho muito especial”.

