Léo Santana abre temporada do Fuzuê de Verão; confira

Foto: Divulgação / Bahia FM

O verão chegou e as já tradicionais edições do Fuzuê, da Bahia FM (88.7), também estão de volta. Para dar um pontapé inicial na estação mais esperada pelos baianos, o primeiro convidado do programa é Léo Santana. O Gigante participa da atração nesta quarta-feira (4), a partir das 12h, com transmissão ao vivo na Bahia FM e no YouTube da rádio.

Com apresentação de Michely Santana e Maurício Habib, o Fuzuê de Verão vai trazer os principais sucessos de Léo, além dos novos hits, e um bate papo descontraído com o cantor.

O Fuzuê de Verão acontece nas quartas-feiras, sempre a partir das 12h.

