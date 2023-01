Léo Santana comemora parceria com Igor Kannário : ‘A cara do Carnaval’

Foto: Eder Mota e Reprodução/Instagram

Léo Santana já lançou a primeira aposta para o Carnaval, “Não Se Vá”, parceria com Pedro Sampaio, segue rendendo nos serviços de streaming, mas o cantor possui mais uma carta na manga para o período da folia baiana.

Inicialmente cercada de mistérios, uma nova parceria pode estar próxima estar entre os fãs do Carnaval. Intitulada “A Favela Venceu”, a música com Igor Kannário promete agitar o público durante a maior festa de rua do planeta.

Em entrevista ao iBahia, Léo Santana falou sobre a relação com Kannário e deu detalhes da música e do clipe gravado em, comunidade da capital baiana.

“Kannário dispensa comentários no sentido de que é um cara que chama muita atenção no Carnaval, né? É um cara que bateu o recorde da maior Pipoca do mundo em um trio independente, é um cara que atrai muita gente principalmente a galera das comunidades”, iniciou o cantor.

Foto: Isla Carvalho/ iBahia

Léo ainda explicou que a música era inicialmente feita para o artista, mas graças ao produtor Rafinha RSQ, que o mostrou a canção e fez a ligação entre os dois, ele conseguiu entrar na parceria.

“É uma música que era dele, veio dele e aí meu produtor musical o Rafinha (RSQ) fez ‘cara tô com uma música aqui que o Kannário me apresentou e vai colocar voz e você tem que estar’ e eu ouvi a música e pirei, é bem a cara dele é bem a cara de Carnaval, de massa mesmo, sabe? Bem a cara de ‘O Dono da Porr* Toda”, “Revoada”, de festa mesmo em um modo geral”, explicou o pai de Liz.

Parceria antiga

Léo e Kannário já dividiram palcos de shows e até trio no Carnaval de Salvador, mas a parceria entre oas artistas surgiu antes do sucesso em carreiras solo.

“Eu conheço o Kannário há muitos anos, andávamos juntos, ele no Swig do P e eu no Pegada de Guettho, então temos uma história em comum assim bem bacana, já comemorei meus 18 anos com ele”, lembrou o cantor.

“E o Rafinha convenceu o Kannário (a fazer a parceria) e ele aceitou que eu gravasse com ele e disse ‘gigante você que manda’, aí eu juntamente com Chico Guedes organizei o clipe, batemos bola sobre direção, look, cenografia, foi gravado na minha comunidade Boa Vista do Lobato”, completou.

Apesar de ser a cara do Carnaval, como definiu Léo Santana, a música ainda não possui uma data de lançamento definida já que a parceria com Pedro Sampaio segue rendendo bons frutos nos serviços de streaming.

“É muito a nossa cara, de um moleque de periferia, as pessoas vão se identificar. Não vou dizer que seja a aposta da gente para o Carnaval, até porque a gente está trabalhando a música com Pedro (Sampaio), né?”, finalizou.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.