Léo Santana homenageia Michael Jackson com tatuagem no corpo

Foto: Reprodução/Instagram @leosantana

O cantor Léo Santana marcou na pele uma homenagem especial a um artista do qual ele é grande fã. Adepto aos riscos no corpo, o pagodeiro escolheu a região da perna para tatuar o rosto do Rei do Pop, Michael Jackson.

A novidade foi revelada pelo Gigante nas redes sociais. Grande fã do intérprete de Thriller, Léo busca se inspirar no estilo de Michael e já chegou a posar para foto fazendo um dos gestos mais conhecidos do artista.

Foto: Reprodução/ Instagram

Esta não é a primeira homenagem que Léo faz no corpo. O cantor, que tem o próprio rosto tatuado no braço, já se riscou para homenagear a filha, Liz.

A escolha foi uma foto na qual ele segura a mão da bebê. “Filha, uma pequena demonstração do gigantesco amor que seu pai sente por ti”.

O artista também tem uma homenagem a irmã, e aos pais, o nome dos dois com uma coroa em cima. Na época, em 2013, Léo falou sobre o risco: “Eternamente em mim!!Uma singela homenagem aos meus alicerce pai e mãe. Amo vcs! #Marinalva #Lourival”, escreveu no Instagram.

