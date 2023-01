Léo Santana lança ‘Favela Venceu’ em parceria com Igor Kannário

Foto: Divulgação

Após viajar pelo funk brasileiro em um feat com Pedro Sampaio, o cantor Léo Santana voltou a beber das raízes do pagodão e apostou em uma parceria com Igor Kannário como um de seus grandes hits para o Carnaval.

A faixa ‘Favela Venceu’ está disponível em todas as plataformas digitais e terá o lançamento de uma forma especial, no palco do Baile da Santinha, nesta sexta-feira (20).

Composta por Alê, Marron, Luciano Barros, Peh de Pato e Samuel Alan, a música retrata o dia a dia de uma comunidade e teve o clipe gravado na Boa Vista do Lobato em Salvador, bairro onde Léo nasceu e se criou.

Última edição do Baile da Santinha

Nesta sexta (20), Léo Santana sobe ao palco do WET para a terceira e última edição do Baile da Santinha in the Park. Além do Gigante, o público poderá curtir shows da dupla Zé Neto & Cristiano, do cantor Nattan e do DJ Pedro Sampaio.

Os ingressos estão à venda no site Bora Tickets e custam a partir de R$ 70.

