Léo Santana leva Liz para palco do Baile da Santinha: ‘Conhecendo meu mundo’

Foto: Reprodução/Instagram

Léo Santana encantou a web na noite da quinta-feira (19) ao aparecer com Liz durante ensaio para o Baile da Santinha que acontece nesta sexta-feira (20).

A pequena subiu ao palco com Lore Improta que acompanhou de perto o ensaio do maridão e foi só sorrisos ao ver a filha se divertindo no palco.

“Amor que me move, elas e a música”, escreveu Léo Santana ao compartilhar um vídeo com Lore e Liz nos stories do perfil do Instagram.

“Te amo, minha Liz. Que incrível te ver conhecendo um pouco do meu mundo… Primeira vez no Baile da Santinha”, disse o cantor em outra publicação.

Veja o vídeo:

Vale lembrar que Léo Santana está confirmadíssimo no Festival de Verão que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições, com ingressos a partir de R$88 no Sympla.

Em entrevista ao iBahia, Léo Santana relembrou a primeira vez em que pisou no palco do Festival de Verão e falou sobre a responsabilidade de estar na grade de atrações.

“Sempre que eu me apresentei no Festival de Verão dá sempre um friozinho na barriga porque é um evento de muita grandiosidade. Me apresentei [pela primeira vez] liderando o Parangolé na época da música ‘Rebolation’, fiz dois anos consecutivos”, iniciou o cantor.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.