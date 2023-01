Léo Santana revela possibilidade de realizar arrastão da quarta de cinzas

Foto: Isla Carvalho/ iBahia

O Carnaval nem bem começou e Léo Santana já cogita se despedir da folia do momo em grande estilo em 2023.

Tradição na festa baiana, a quarta-feira de cinzas se tornou o dia oficial daqueles que são inimigos do fim. E nos últimos anos, o Gigante foi o responsável por animar o público puxando o os foliões no arrastão da quarta de cinzas.

Em 2023, a festa ainda não está garantida para o pagodeiro, porém, em entrevista ao iBahia, Léo confessou o desejo de puxar o último trio da avenida. “Tô pensando se faço a quarta de cinzas, o arrastão, mas o carnaval nem começou e eu já tô pensando no final (risos) então vamos devagar”, disse.

O cantor inicia na sexta-feira (6) uma verdadeira maratona que antecede a folia momesca com o Baile da Santinha. Ao site, o artista repassou a agenda de Carnaval e pontuou que além de estar na avenida, ele também estará na festa indoor com os camarotes do Circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Vão rolar todos os camarotes (risos), Camarote Clube, Camarote Brahma, Camarote Villa Mix, Camarote Salvador, são os quatro. Bloco do Nana sexta e sábado de Carnaval”, conta.

Um dos momentos mais esperados pelo artista, no entanto, é o Pipoco, festa que acontece na terça-feira que antecede os dias oficias da folia, e com ele, já chegou a levar mais de 1 milhão de pessoas para a rua.

“Esse dia é muito especial, a gente já levou muita gente na primeira terça que antecede o carnaval e foi uma loucura. A Prefeitura disse que tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua, ali na Barra-Ondina na primeira vez que fizemos, essa é a terceira vez que estamos fazendo o Pipoco”.

