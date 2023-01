Leroy Merlin abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Leroy Merlin chegou ao Brasil em 1998 e, desde então, vem fazendo a diferença no mercado de varejo. Hoje a empresa está com novas oportunidades de empregos pelo país. Confira, a seguir.

Leroy Merlin abre oportunidades de emprego no Brasil

A Leroy Merlin, fundada em 1918 na França, iniciou suas operações no comércio ambulante. No Brasil, a empresa foi lançada em 1998 e, desde então, vem fazendo a diferença no mercado de varejo do país.

Para continuar transformando o mercado com suas inovações, a empresa está com oportunidades de empregos disponíveis pelo Brasil. Confira, a seguir:

Vendedor (a) de Projetos – Uberlândia / MG;

Atendente de Loja – São Paulo;

Assessor (a) de Vendas – Londrina / PR;

Gerente de Relacionamento e Serviço ao Cliente – São Paulo;

Supervisor (a) de Logística – Distrito Federal;

Coordenador (a) Comercial – Minas Gerais;

Gerente Comercial – Ribeirão Preto / SP;

Atendente de Loja – Campo Grande / MS;

Operador (a) de Loja – Vitória / ES;

Assessor de Ferramentas – São Paulo;

Aprendiz – São Caetano do Sul / SP;

Assessor (a) de Vendas (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo.

Como se candidatar

A Leroy Merlin é uma empresa francesa que iniciou suas operações em 1918. No Brasil, a primeira companhia da rede foi lançada em 1998. Desde então, a equipe de colaboradores vem fazendo a diferença no mercado de varejo. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

