O Grupo Leveros possui 44 anos de história e é permeado pela dedicação e profissionalismo. Através de muita dedicação, a companhia está entre as maiores empresas do varejo brasileiro e busca crescer cada dia mais. Nesta data, novas vagas de emprego foram divulgadas em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

Leveros abre novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja os cargos

Antes nomeada como Gelosom, o grupo Leveros foi fundado na década de 70 e atuava como uma prestadora de serviços da Brastemp. A partir de 2005, a companhia passou a comercializar aparelhos de ar condicionado e atualmente possui um amplo portfólio com uma grande diversidade de produtos para o ramo de energia solar fotovoltaica.

A empresa possui o objetivo de resolver as dificuldades de seus clientes através de soluções completas e eficazes. Diante disso, novas vagas de trabalho foram divulgadas e destinadas a profissionais qualificados e dedicados. Confira, a seguir.

Analista Administrativo – Assis/SP;

Jovem aprendiz – Espírito Santo;

Analista de Compras – São Paulo;

Especialista de Vendas VRF – São Paulo;

Assistente de Precificação – Assis/SP:

Analista de Infraestrutura – Assis/SP;

Oportunidades para PCD – Banco de Talentos;

Auxiliar de Armazenagem – Vila Velha/ES;

Analista de Desenvolvimento – São Paulo;

Auxiliar Financeiro – Assis/SP.

Como se candidatar

Aos interessados em candidatar nas vagas anunciadas, basta cadastrar um currículo atualizado através do link disponibilizado no site 123 empregos.

