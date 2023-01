Lexa reprova declaração de Guimê no Jogo da Discórdia

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Lexa pode não estar no Big Brother Brasil, mas sofre as consequências das ações do marido, o funkeiro MC Guimê que participa do reality show e causou ao prestar apoio a Gabriel Tavares.

Durante o Jogo da Discórdia, a atitude do artista foi apontada por Marvvila, que declarou ter ficado decepcionada ao ouvir do cantor que Deus tinha dado uma nova chance para Gabriel após a bronca dada por Tadeu Schimdt sobre o comportamento abusivo que ele teve com Bruna Griphao.

“Entendo sua visão. Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sei que ele é um moleque de bom coração, um moleque legal. falou uma besteira que não deve se falar. Trocamos várias ideias. Queria que eles voltassem. a surpresa foi em cima do relacionamento dos dois. Vocês falam muito de jogo sujo, mas o jogo sujo esta vindo de vocês. Ele e a Bruna já se entenderam, se respeitam. e de fato viram e analisaram o erro. Eu falei pra ele: se eu tivesse do lado dele, eu ia embaçar nele”, declarou.

A fala, no entanto, foi reprovada por Lexa, que passou a ser acionada por internautas para dar um posicionamento sobre Guimê após toda polêmica na casa. Em texto, a cantora afirmou que não concorda com a declaração do companheiro, e garantiu que apesar do que foi falado dentro do jogo, o artista nunca faltou com respeito no relacionamento deles.

“Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”, escreveu.

Apesar da situação, a artista afirmou que não abandonaria o marido. “Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim”, completou.

