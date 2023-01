Lexa reúne família para assistir entrada de Guimê no BBB 23

Foto: Reprodução/ Instagram

A entrada dos famosos para o Big Brother Brasil 23 já não era mais segredo, mas a reação dos familiares com a chegada de cada um deles dentro da casa mais vigiada do país despertou a curiosidade dos internautas.

Ao todo 10 camarotes estão na 23ª edição do reality show que teve início na segunda-feira (16) já com fortes emoções, como a primeira prova da imunidade.

Nas redes sociais, amigos, cônjuges e familiares compartilharam com os milhares de seguidores a reação ao ver o amado no programa. A cantora Lexa foi uma delas, a artista reuniu a família para acompanhar a entrada do amado no programa.

Reconciliação antes de entrar para BBB

Pouco mais de dois meses após o anúncio do término do casamento, Lexa e Guimê anunciaram a reconciliação.

Em um post feito no Instagram, Lexa compartilhou alguns registros de rosto colado com o marido e afirmou que o tempo afastado foi necessário para perceberem que ainda se amam. Os artistas já tinham 7 anos juntos.

A reconciliação era esperada pelos fãs, já que apesar de terem anunciado a separação, o casal nunca se afastou, nem apareceu com outro affair publicamente.

