Lícia Fábio fala sobre carreira em novo episódio do Geração GFM

O 33° episódio do videocast Geração GFM, produzido pela rádio GFM Salvador, recebeu a empresária e promoter Lícia Fábio. No papo com Thiago Mastroianni e Dino Neto, ela comentou sobre os eventos produzidos em Salvador, a atuação nos camarotes durante o Carnaval e como é trabalhar com grandes artistas. [ASSISTA ACIMA]

Quando questionada sobre a importância dela no cenário dos eventos da capital baiana, Lícia Fábio relembrou o camarote produzido junto com a cantora Daniela Mercury. “A gente fazia uma feijoada no hotel entre a Barra e a Ondina, então começamos a imaginar um camarote que, a princípio, era uma sala de visita para receber Daniela”, explicou.

Sobre o Geração GFM

O podcast Geração GFM agora tem sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chegou à frequência 90,1 [GFM] e também ao Youtube.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana na rádio 90,1 [GFM], e também no Youtube.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

