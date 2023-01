Light abre novas OPORTUNIDADES de emprego no Rio de Janeiro

A Light é uma das maiores empresas de energia do Brasil. Através do desenvolvimento e inovação, a companhia tem interesse em melhorar o bem-estar geral das pessoas. Novas vagas de emprego foram anunciadas no Rio de Janeiro. Confira, a seguir.

Light abre novas vagas de emprego no Rio de Janeiro

A Light é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico do Brasil. A equipe de colaboradores atua no desenvolvimento e inovação da área, fornecendo serviços de qualidade para melhorar o bem-estar das pessoas.

Com desafios diários, a equipe de profissionais é inclusiva, respeitosa e preparada para o cotidiano. Hoje novas oportunidades de empregos foram anunciadas no Rio de Janeiro. Confira, a seguir:

Agente ADM – Rio de Janeiro;

Analista de Comunicação – Rio de Janeiro;

Analista de Patrimônio – Rio de Janeiro;

Analista de Segurança da Informação – Rio de Janeiro;

Assistente de Compras – Rio de Janeiro;

Despachante e Distribuição (Banco de Talentos) – Rio de Janeiro;

Eletricista da Rede Aérea – Rio de Janeiro;

Estágio em Gestão da Qualidade – Rio de Janeiro;

Gerente de Operação de Sistema – Rio de Janeiro;

Mulheres na Operação (Banco de Talentos) – Rio de Janeiro;

Auditor (a) SR – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para continuar melhorando o segmento, novas oportunidades de emprego foram anunciadas. Acesse o site 123empregos para encontrar mais informações sobre as vagas.

