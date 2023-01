Linha de ônibus é criada para atender turistas no Centro Histórico

Foto: Lucas Moura/Secom

Uma linha de ônibus foi criada e passará a rodar no domingo (15) para atender turistas que visitarem o Centro Histórico de Salvador. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a pasta, o objetivo é atender a alta demanda de visitantes que têm chegado na cidade nos navios de cruzeiros. A nova linha, E-136 – Elevador Lacerda x Praça Municipal, irá operar das 7h às 16h. O domingo foi escolhido como ponto de partida por causa da chegada do navio Arcádia.

A iniciativa surge como mais uma opção de deslocamento entre a Cidade Baixa e o Pelourinho aos turistas que chegam à capital neste período, além do próprio Elevador Lacerda, por exemplo. Ao todo, está prevista a chegada de 45 navios de cruzeiro até o dia 20 de abril.

“Em alguns dias temos previsão de chegada de até três navios, podendo chegar a quase 12 mil turistas desembarcando na cidade somente por este meio. Essa é uma demanda muito grande para ser absorvida mesmo com o Lacerda e o Plano Inclinado Gonçalves”, contou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

Serão utilizados dois micro-ônibus novos, com ar condicionado, recém-chegados à cidade no final do ano passado. A linha vai circular somente nas datas de chegada de navios a Salvador, fazendo o trajeto entre a região do Elevador Lacerda até a Praça Municipal.

A previsão é que sejam realizadas 37 viagens ao dia, passando pelo Comércio, na ida, e Avenida Contorno, na volta. O valor da tarifa será a mesma já praticada nas demais linhas regulares da cidade, R$ 4,90, com direito à integração através do Salvador Card ou cartão do metrô.

Itinerário

A base operacional da linha, na Cidade Baixa, será no Elevador Lacerda, enquanto na Cidade Alta será na Praça Municipal. No itinerário de ida, a linha sairá do Lacerda seguindo pela Rua da Conceição da Praia, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha, Praça Castro Alves, Rua Chile e Praça Municipal.

Já na volta, o ônibus descerá pela Ladeira da Praça, passando pela Rua da Ajuda, Rua do Tesouro, Rua Chile, Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Avenida Sete de Setembro, Largo do Campo Grande, Alça do Viaduto Menininha do Gantois, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Lafayete Coutinho, Rua da Conceição da Praia, retornando ao Elevador Lacerda.

