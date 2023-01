Linn da Quebrada detona edição do ‘BBB’ em que participou: ‘Meia boca’

Foto: Reprodução/ Globo

Parece que Linn da Quebrada não gostou da edição em que participou do “BBB”. A cantora fez parte da temporada do reality show no ano passado.

Durante participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, na manhã desta quarta-feira (25), a cantora classificou como “meia boca” a edição em que esteve presente no camarote.

“Será que eu devia ter entrado era nesse [BBB], gente? Esse já está dando o que falar desde agora”, disse Linn da Quebrada durante a entrevista.

Após ser questionada por Patrícia Poeta se ela voltaria ao confinamento, a cantora revelou que não sabe se daria uma segunda chance.

“Tenho a sensação que o BBB 20 foi bom, o BBB 21 foi ótimo… Era óbvio que o BBB 22 ia ser assim, meia boca”, disse arrancando risos dos apresentadores.

“Adorei! Momento sinceridade”, disse Patrícia Poeta. A repórter Tati Machado ainda tentou defender o “BBB 22”: “Olha só, não fala assim”. “Não é ‘meia boca’, mas demorou para engatar uma história”, finalizou Linn da Quebrada ao tentar se redimir.

