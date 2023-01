Lojas Americanas sai do BBB 2023 e Mercado Livre garante seu espaço (entenda!)

As Lojas Americanas divulgou recentemente, um rombo enigmático em suas contas de cerca de R$20 Bilhões. Ela passa por uma crise financeira e de reputação, perdendo milhões de clientes em todo o Brasil. Por essas e outras razões, a empresa decidiu sair do Big Brother Brasil 2023 da Rede Globo.

Com a rede de varejo fora da lista dos patrocinadores da atração, um dos seus maiores concorrentes conquistou um espaço no reality show mais visto da televisão brasileira. O Mercado Livre entrou na jogada, ficando com a chamada Cota Big, com um valor total estimado em R$100 milhões.

De acordo com o Mercado Livre, sua participação no programa se dará através de uma participação no BBB em atividades do dia a dia dos seus participantes, e outras ações relacionadas ao reality show televisivo. A empresa espera que haja uma potencialização de suas conexões com seu público consumidor.

Empreendedores de todo o país também devem ser relacionados como o público alvo do Mercado Livre, que tem como objetivo principal, transmitir a seus consumidores os benefícios e vantagens da utilização dos serviços relacionados à empresa em questão, e à venda de seus produtos.

Patrocínio e reality shows

A emissora de televisão, Rede Globo, fez um comunicado, no qual afirmou que entende a decisão das Lojas Americanas de sair do programa BBB e assim, passar seu foco para a administração de seus negócios. Ela também deu as boas vindas ao Mercado Livre, dizendo que ambas as empresas são suas parceiras a longo prazo.

Toda essa confusão se deu alguns dias antes do início do Big Brother Brasil 2023. Vale ressaltar que cerca de 160 milhões de pessoas devem assistir ao programa, que é considerado o maior de toda a televisão brasileira. Este tipo de atração, o BBB e A Fazenda, por exemplo, conquistaram patrocinadores de diversas marcas ao longo do tempo.

De fato, os reality shows permitem aumentar a exposição das empresas patrocinadoras exponencialmente, não apenas nas redes televisivas, mas também na internet e nas redes sociais. Dessa maneira, é uma grande oportunidade para as empresas que desejam fortalecer sua marca e conquistar novos consumidores.

Só no ano de 2022, por exemplo, as Lojas Americanas, observaram um crescimento de cerca de 50% no acesso a seus sites na internet, e também na utilização de seus aplicativos para celulares. O fato se deu após a empresa patrocinar algumas atividades e jogos no programa BBB, da Rede Globo.

Sucesso do BBB

Por conta do tremendo sucesso que o BBB tem com seu público brasileiro, os patrocinadores que participaram de edições passadas renovaram sua presença no programa de 2023. A atração da Rede Globo começou na segunda-feira (16/01) passada e deve durar por cerca de três meses.

Dívidas das Lojas Americanas

As lojas Americanas entraram com uma medida tutelar de urgência após anunciar a descoberta de um rombo de R$20 bilhões em suas contas. O pedido foi concedido pelo juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Paulo Assed, na última quarta-feira (11/01). A medida teve como objetivo, suspender o bloqueio, o sequestro, ou a penhora de bens da empresa.

A medida tutelar também desobrigaria a empresa varejista, por um tempo indeterminado, a pagar suas dívidas. Isso se dará até que um pedido de recuperação judicial seja feito na justiça. Sendo assim, as Lojas Americanas deverão ganhar um tempo para rever suas contas.

O Juiz deu à empresa, um prazo de até 30 dias para que ela peça a recuperação judicial, se for necessário. Espera-se que as Lojas Americanas busquem este caminho. No entanto, a empresa não tem se pronunciado sobre o tema, que tem se tornado conhecido por todos após sua saída do BBB deste ano.

Lojas Americanas

Com a saída das Lojas Americanas do BBB 2023, ela deverá perder uma grande inserção midiática, além de novos consumidores e clientes. Estima-se que as dívidas da empresa varejista possam chegar ao patamar de R$40 bilhões ao todo. Portanto, ela deve focar seus esforços para se reerguer.

Enquanto isso, o Mercado Livre entra em cena, participando de um dos maiores reality shows do mundo, o Big Brother Brasil. A competição este ano deverá ser acirrada, assim como a busca por um espaço de seus patrocinadores, que veem na programação, uma ótima oportunidade para aumentar suas vendas e seus lucros.