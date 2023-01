Lojas MM têm novos EMPREGOS na região sul do país

A Lojas MM, fundada em 1978, é uma das maiores redes de varejo do Brasil. O principal objetivo da empresa é se tornar uma referência em qualidade e preço entre os consumidores. Para continuar fornecendo os melhores produtos, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira, a seguir.

Lojas MM abre oportunidades de emprego no sul do país

Para continuar entregando ótimos produtos e serviços aos consumidores, a equipe de profissionais deve estar preparada para enfrentar os desafios. Confira, a seguir:

Analista de Controladoria – Ponta Grossa / PR;

Vendedor (a) de Atacado – Ponta Grossa / PR;

Programa Jovem Aprendiz – Ponta Grossa / PR;

Ajudante Geral – Ponta Grossa / PR;

Vendedor (a) – Curitiba / PR;

Promotor (a) de Serviços – Curitiba / PR;

Vendedor (a) Cetec – Curitiba / PR;

Vendedor (a) – Pinhais / PR;

Assistente de Loja – Cafelândia / PR;

Vendedor (a) – Cafelândia / PR;

Gerente de Loja – Mandaguari / PR;

Vendedor (a) – Mandaguari / PR;

Assistente de Loja – Itapejara d’Oeste / PR;

Vendedor (a) – Itapejara d’Oeste / PR.

Como se candidatar

Para continuar entregando ótimos resultados para o mercado, a empresa está recrutando novos colaboradores. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas.

