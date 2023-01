Lojas Torra abrem novos EMPREGOS em São Paulo

Em seus quase 30 anos de história, a Lojas Torra se consolidou como uma rede varejista de moda com mais de 75 lojas em 13 estados, comprovando a cada dia a força da marca, com uma ampla variedade de produtos e uma experiência de compra diferenciada para os clientes. A empresa promete coleção atual, variedade e preços acessíveis. Não só deve estar sempre presente no dia a dia do cliente, como também fazer de cada compra um momento único, agradável e especial.

Lojas Torra têm novas vagas de trabalho abertas

As Lojas Torra promovem um ambiente de trabalho em constante evolução e desenvolvimento. Com uma equipe diversa e diversificada, novas oportunidades de trabalho são anunciadas em todo o país.

A empresa acredita que o ambiente de trabalho deve evoluir constantemente. Para isso, a companhia conta com uma equipe diversa e diversa, e todas as histórias são valorizadas e respeitadas. Conheça a seguir todas as oportunidades que ela está ofertando atualmente e em seguida descubra como fazer a sua inscrição:

ANL. DE ALOCAÇÃO;

UI/UX DESIGNER;

ANL. DE BI SR;

ESP. EM CUSTOMER EXPERIENCE;

ANL. DE COMPRAS;

PROMOTOR DE VENDAS;

ANL. DE MÍDIA ONLINE PERFORMANCE SÊNIOR;

ESTILISTA JUNIOR;

ANL. DE VISUAL MERCHANDISING JR;

PRODUTOR DE MODA.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas oferecidas pela empresa Lojas Torra, acesse o site 123 empregos, cadastre-se e envie sua candidatura após localizar as vagas de seu interesse, se forem compatíveis com seu currículo após a leitura de todos os requisitos listados no descritivo.

