Lore Improta expõe perrengue durante viagem de avião: ‘Pense num chulé’

Lore Improta apareceu nas redes sociais para compartilhar um momento no mínimo inusitado que passou durante uma viagem de avião.

Por meio dos stories do perfil no Instagram, a dançarina revelou o perrengue vivido durante um voo na noite da quarta-feira (4).

A loira revelou que uma passageira que estava ao lado dela na aeronave sofria com um forte chulé. Segundo Lore Improta, a máscara que usava como proteção contra a Covid-19 foi o que a salvou do cheiro intenso.

“A mulher tirou a bota aqui do meu lado, e pense num chulé. Não é possível que ela não sinta e nem o marido. Se eu não tivesse de máscara eu ia estar dez vezes mais estressada”, brincou a artista.

Com quase 14 milhões de seguidores no perfil do Instagram, Lore Improta até chegou a cogitar que a moça seja sua seguidora e veja o desabafo publicado na rede social.

“Se ela for minha seguidora… Minha amiga, coloca um negócio nessa meia, porque não está normal, não! Estou com pena do marido dela e com pena de mim também”, finalizou com bom humor.

