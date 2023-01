LOTE RESIDUAL do Imposto de Renda: consulta aberta hoje (24)

A Receita Federal libera às 10h desta terça-feira (24) a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do mês de janeiro. Ao todo, 136.565 contribuintes que declararam o IRPF em anos anteriores foram contemplados com o lote residual no primeiro mês de 2023.

De acordo com a Receita, o valor total dos pagamentos supera levemente os R$ 368 milhões. Veja abaixo quem foi contemplado com o lote residual:

3.069 contribuintes com mais de 80 anos;

20.624 contribuintes que têm entre 60 e 79 anos;

2.349 contribuintes que têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave;

6.568 contribuintes com o magistério como principal fonte de renda.

Em resumo, estes contribuintes haviam caído na malha fina quando entregaram suas declarações em anos anteriores. Contudo, eles acertaram as contas com o Fisco e irão receber a restituição do valor agora em janeiro.

A saber, a consulta será liberada logo mais, porém, o pagamento só ocorrerá na próxima terça-feira (31). Isso porque a Receita Federal libera as consultas uma semana antes da data em que a restituição será paga.

Dessa forma, os contribuintes podem conferir se foram contemplados com o lote residual. No entanto, caso o contribuinte veja que não está na lista dos que irão receber a restituição do imposto de renda, ele terá chance de pedir esclarecimentos à Receita Federal.

Veja como fazer a consulta ao lote

Seja como for, o contribuinte que deseja saber se teve a restituição liberada para este mês de janeiro deverá acessar a página da Receita Federal na internet. Na consulta à página da Receita, o contribuinte deverá:

Clicar em “Meu Imposto de Renda”;

Em seguida, clicar em “Consultar a Restituição”.

A pesquisa também poderá ser feita através do aplicativo da Receita Federal. Em suma, o app permite que os usuários consultem informações sobre a liberação das restituições do IRPF, bem como sobre a situação cadastral de uma inscrição no CPF, diretamente nas bases da Receita Federal.

A propósito, o contribuinte que não estiver na lista de beneficiados com este lote residual de janeiro deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Dessa forma, poderá ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento do órgão.

Caso haja alguma pendência, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora à Receita Federal para regularizar sua situação junto ao fisco. Depois disso, basta esperar os próximos lotes residuais da malha fina para ser contemplado com a restituição do Imposto de Renda.

Os interessados em conseguir orientações para não caírem na malha fina podem clicar aqui.

E se o dinheiro não cair na conta?

Os contribuintes contemplados com o lote residual de janeiro do imposto de renda estão muito ansiosos, contando os dias para terem acesso ao valor da restituição.

Embora esse procedimento ocorra todos os anos, algumas pessoas ficam na dúvida sobre o dinheiro depositado. Questionamentos sobre a conta bancária na qual a Receita Federal fará o pagamento ou sobre não ter sido contemplado no lote residual sempre surgem. Por isso, é bom ficar ligado para sanar essa dúvidas.

Em resumo, o depósito do dinheiro acontece diretamente nas contas informadas pelos cidadãos. Na verdade, os contribuintes têm um prazo, no início do ano, para enviarem a declaração do imposto de renda à Receita Federal. Após a análise, o órgão restitui os valores pagos a mais, caso existam.

Por sua vez, o contribuinte deve conferir qual foi a conta bancária informada durante o envio da documentação para o fisco. Assim, ele saberá onde verificar para ter certeza se houve o depósito do dinheiro ou não.

No entanto, caso a conta tenha sido fechada no período por alguma razão, o dinheiro ficará disponível no Banco do Brasil (BB).

Como sacar o dinheiro no Banco do Brasil?

A saber, os contribuintes terão até um ano para sacar o dinheiro depositado no BB. Contudo, é necessário informar oficialmente o agendamento dos depósitos. E isso pode ser feito diretamente em qualquer agência do Banco do Brasil.

Além disso, os cidadãos podem acessar o portal do banco ou entrar em contato com a central de relacionamento da instituição. Quem mora nas capitais deve ligar para o telefone 4004-0001. Já o telefone das demais localidade é o 0800-729-0001. Há ainda o telefone especial exclusivo para deficientes auditivos (0800-729-0088).

Por fim, caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, deverá fazer um requerimento pelo Portal e-CAC para poder ter acesso ao valor.