LOTOFÁCIL 2726: SAIU o resultado do concurso de hoje, sábado, 28/01

Neste sábado (28/01), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio da Lotofácil. O concurso 2.726 dessa modalidade foi realizado em São Paulo, à 20h.

Resultado da Lotofácil concurso 2.726

A princípio, o concurso 2726 da Lotofácil deste sábado (28/01) oferece a quantia de R$ 1.500.000,00 (R$1 milhão e meio) no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar as 15 bolinhas sorteadas.

Veja o resultado do concurso 2726 da Lotofácil deste sábado (28/01):

SORTEIO EM ANDAMENTO – NÚMEROS NO GLOBO – ATUALIZE A PÁGINA

Os sorteios dos concursos da Lotofácil acontecem às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, a partir das 20h, horário de Brasília.

Como jogar na Lotofácil 2726?

Cada volante de aposta da Lotofácil possui 25 dezenas e o apostador deve escolher entre 15 números (quantidade mínima) a 20 números (quantidade máxima). A aposta simples da Lotofácil, que possui 15 dezenas, custa R$ 2,50.

O interessado pode realizar as apostas diretamente nas lotéricas ou pela internet. No entanto, as realizadas online possuem um valor a partir de R$ 30 e máximo de R$ 500, e podem ser pagas por cartão de crédito.

Se decidir por apostar presencialmente, as dezenas devem ser marcadas em volantes específicos da Lotofácil, disponíveis nas lotéricas de todo o país.

Não sabe qual número escolher ou prefere confiar na sorte? Se preferir um jogo aleatório, é possível que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. No caso de jogos recorrentes, também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, por meio da Teimosinha.

Além disso, o apostador pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra ou dividir a quantia entre outros jogos (Quina, Dia de Sorte, Mega-Sena, entre outros).

Quais as chances de ganhar e quanto eu gasto para apostar?

Segundo a Caixa, realizando a aposta simples de 15 dezenas por R$ 2,50, a probabilidade de o jogador acertar todos os números no prêmio principal é de uma em 3,3 milhões. Assim, as chances de ganhar aumentam quando o apostador joga com mais uma dezena.

Quem realizar a aposta máxima, que possui 20 dezenas, também aumenta a chance de ser premiado. Dessa forma, a probabilidade de acertar todas as 15 bolinhas é de uma em 211. Contudo, caso opte por jogar com 20 números, o apostador desembolsará a quantia de R$ 38.760,00.

Além da aposta principal, o concurso também premiará bilhetes com 14, 13, 12 e 11 acertos.

Ganhou? Saiba como retirar seu prêmio

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento fica disponível nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.