LOTOMANIA acumula e prêmio principal sobe para R$ 9,6 milhões

Aliás, a Lotomania não premia apenas os apostadores que acertam a maioria dos números sorteados, mas também aqueles que não acertam número algum. Contudo, não é fácil errar todas as dezenas, e nenhuma aposta conseguiu esse feito no concurso de ontem.

De acordo com a Caixa Econômica, o concurso da Lotomania desta quarta-feira arrecadou mais de R$ 6,2 milhões. Isso mostra o valor expressivo que o banco consegue arrecadar, mesmo que pague milhões de reais aos apostadores ganhadores. Ainda mais considerando que essa foi a nona vez que o prêmio principal acumulou.

A Lotomania não tem paga valores muito expressivos como a Mega-Sena, visto que ela é bem menos conhecida no país. No entanto, sempre há interessados em apostar na modalidade, e estas pessoas podem ir a alguma agência lotérica credenciada da Caixa para fazer seus jogos.

Além disso, a pessoa também pode apostar sem sair de casa, baixando e acessando o aplicativo de loterias da Caixa. Entretanto, quem quiser apostar na Lotomania pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa Econômica.

Em resumo, o apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco. Neste cadastro, a pessoa deverá preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Vale destacar que não é possível realizar um um único jogo simples da Lotomania pela internet. Isso porque o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá apostar caso seu jogo não chegue a esse valor.

Devido a essa regra, o apostador deverá realizar vários jogos simples da Lotomania para alcançar o valor mínimo de R$ 30. Além disso, o apostador também poderá fazer apostas em outras modalidades, como Quina e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e fazer suas apostas sem sair de casa.

Aposta única custa R$ 2,50

Apostar na Lotomania é algo muito simples. Em suma, o apostador deve escolher 50 números entre as 100 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 1 a 100. A saber, a Caixa Econômica só permite essa maneira de jogar, não sendo possível aumentar o número de dezenas escolhidas nos jogos da Lotomania.

Confira abaixo a probabilidade de acerto de cada uma das faixas premiadas:

20 números: 1 chance de acerto em 11,37 milhões;

19 números: 1 chance de acerto em 352,5 mil;

18 números: 1 chance de acerto em 24,2 mil;

17 números: 1 chance de acerto em 2.776;

16 números: 1 chance de acerto em 472;

15 números: 1 chance de acerto em 112;

0 números: 1 chance de acerto em 11,37 milhões;

Os dados acima mostram que os apostadores têm grandes chances de levarem algum prêmio nos concursos da Lotomania, pelo menos o menor valor, que geralmente varia entre R$ 8,00 e R$ 10,00. No entanto, quanto mais altos os números de dezenas acertadas, menores as chances de conseguir esse feito.

Por fim, vale destacar que as chances de errar todos os números são tão pequenas quanto as de acertar todos eles. Então, o melhor é torcer por acertar todas as dezenas sorteadas, uma vez que o prêmio é bem superior.