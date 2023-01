Lucas Lucco cancela agenda de shows após descobrir doença: ‘Em recuperação’

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Lucas Lucco precisou cancelar a agenda de shows da semana após ter sido diagnosticado com dengue. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18), pelas redes sociais.

Em comunicado publicado no perfil do Instagram, a assessoria do artista soltou um comunicado oficial onde diz que ele está se recuperando.

“A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados”, inicia a nota.

“Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos ao carinho e compreensão e todos”, completa o comunicado.

Vale lembrar que a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e o período com maior transmissão geralmente vai de novembro a maio.

