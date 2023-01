Luciana Gimenez aparece pela 1ª vez após acidente: ‘Me machuquei bastante’

Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez apareceu pela primeira vez nas redes sociais para falar sobre o estado de saúde após acidente sofrido enquanto esquiava em Aspen, nos EUA.

Por meio do perfil no Instagram, ela agradeceu pelo carinhos dos fãs e falou sobre o ocorrido, na madrugada desta quarta-feira (11).

“Oi gente, sou eu. Eu estou aparecendo aqui para dizer para vocês que, como vocês sabem, eu me machuquei bastante e eu estou aqui agradecendo todo mundo que mandou mensagem. Desculpa eu ter sumido tanto tempo. Eu estava com muita dor, estava muito medicada, não estava com condições de falar e eu ainda não sei muito bem”, iniciou Luciana Gimenez.

“Não sei como que vai ser a minha recuperação, então por isso que eu também não entrei em contato. Mas, antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês, muito obrigada”, continuou.

“E assim que eu tiver mais notícias, eu conto para vocês. Eu quebrei minha perna em quatro lugares. Olha, o restinho a gente vai contando obrigada, tá? Beijo para vocês”, finalizou a apresentadora.

Ainda nos stories, horas antes de agradecer aos fãs, Luciana Gimenez falou um pouco sobre o estado de saúde: “Oi, pessoal . Estou bem, me recuperando e sei que tem muita gente preocupada. Um pouco cansada, mas logo logo apareço para contar um pouco mais. Obrigada por todo carinho. Um beijo, Lú”.

