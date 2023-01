Luciana Gimenez revela trauma após grave acidente na neve: ‘Pesadelo’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, segue lidando com o trauma após o acidente de ski em Aspen, nos Estados Unidos. Na madrugada deste domingo (22), ela desabafou no Instagram sobre o ocorrido.

“Para todos meus amigos, obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo. Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda. A dor às vezes é insuportável”, desabafou.

Luciana quebrou a perna em quatro lugares diferentes e precisou fazer uma cirurgia de emergência. Segundo a nota divulgada no dia do acidente, a apresentadora estava em alta velocidade em uma pista mais íngreme e não conseguiu parar os skis.

Catorze dias após o ocorrido, Luciana segue abalada, mas tenta buscar “o melhor aprendizado” da situação.

“Mas meus amigos não cansam de me lembrar que sou forte e vou ficar bem. Como dói isso… Agora é um dia por vez. E agradecer por ter como resolver, tirar o melhor aprendizado. Ainda não sei bem… Quando souber eu conto”, finalizou a apresentadora.

Acidente

O acidente aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano. Em nota enviada pela assessoria da apresentadora, foi dito que no momento do acidente Luciana estava acompanhada dos dois filhos.

“A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde do último sábado (7), teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente”.

De acordo com os representantes de Luciana, o atendimento foi feito de imediato e a apresentadora está sendo acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. A previsão de alta é ainda para esta segunda.

“A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas”.

