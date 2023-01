Ludmilla é alvo de racismo nas redes sociais

Foto: Reprodução/ Instagram

Ludmilla foi alvo de racismo nas redes sociais nesta quarta-feira (18). Na ocasião, a ofensa proferida a funkeira foi feita através do Twitter, por um usuário que a chamou de “macaca flopada”.

O perfil, uma página de fã dedicada a Anitta, criticava a compositora de ‘Onda Diferente’ em resposta a uma outra postagem que repudiava os ataques a Lud.

A cantora desabafou sobre o crime e alertou o hater sobre a nova lei que está em vigor que equipara a injúria racial ao racismo, ampliando as penas para quem cometer racismo. “Agora que o presidente [Lula] assinou a lei que enquadra injúria racial ao crime de racismo, eles vão ter o que merecem. Cansada dessa p*rra já!”, escreveu.

Sobre a lei

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (11) uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que equipara o crime de injúria racial ao de racismo e amplia as penas.

Agora, a injúria racial pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. A pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística.

A nova legislação se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em outubro do ano passado, equiparou a injúria racial ao racismo e, por isso, tornou a injúria, assim como o racismo, um crime inafiançável e imprescritível.

