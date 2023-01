Luis Lobianco se casa com músico em hotel de luxo após 10 anos de relacionamento

Foto: @alexwoloch

O ator Luis Lobianco publicou fotos do casamento surpresa com o músico Lúcio Zandonadi nesta segunda-feira (16). A cerimônia aconteceu após 10 anos de relacionamento entre os dois.

Por meio do perfil no Instagram, o artista revelou que o casamento ocorreu no Copacabana Palace, hotel de luxo do Rio de Janeiro e contou apenas com a presença do casal.

“Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos. Só nós fomos convidados”, iniciou na legenda da publicação.

“Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte e rotina. Sim, @luciozandonadi”, completou Luisa Lobianco.

Nos comentários, amigos famosos desejaram felicitações para os dois. “Muito amor”, escreveu Mariana Ximenes. “Que lindo”, comemorou Tia Má. “Parabéns! Deus abençoe muito vocês”, desejou Cacau Protásio.

