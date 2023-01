Luiz Caldas recebe Ivete e Armandinho em show em Salvador

Foto: Reprodução / Redes sociais

Luiz Caldas vai celebrar seus 60 anos com a participação de amigos mais que ilustres. O show de celebração do artista acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 19 de janeiro. A cantora baiana Ivete Sangalo e Armandinho Macedo são alguns dos convidados do pai da Axé Music.

“Fazer aniversário num lugar como a Concha Acústica, com amigos que a gente ama e respeita, é um sonho para qualquer artista. Armandinho Macedo é um amigo e mestre que eu amo. Antes deu ter iniciado o movimento da Axé Music, ele já era meu amigo e já trocávamos ideias. Tê-lo comigo nesse momento é um presente dos deuses”, comemora Luiz.

“Quanto à Ivete, é uma honra imensa tê-la comigo nessa data. Ivete é a maior representante da Axé Music, a nossa rainha, além de ser uma grande amiga. Recebê-la num dia como esse vai ser um presente, não só para mim, mas para todo o público que vai estar presente lá na Concha”.

SERVIÇO

Luiz Caldas – 60 anos

Convidados confirmados: Ivete Sangalo e Armandinho

Local: Concha Acústica do TCA

Data: 19 de janeiro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 19h

Quanto:

1º lote

Arquibancada: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Camarote: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia)

2º lote

Arquibancada: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Camarote: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia)

Ingressos no site

Classificação indicativa: 14 anos

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.