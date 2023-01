Luiz Caldas se torna farol para nova geração do Axé Music

Foto: Ulisses Dumas/Argo Imagens/Divulgação

Se de um lado, um dos maiores nomes do Axé Music completa 60 anos de vida, sendo deles, 50 anos de carreira na música, do outros, novos nomes surgem para povoar o gênero que muitos acreditavam estar esquecido.

E enquanto perpetuam a teoria de que “o Axé Music morreu”, a nova geração reacende a chama iniciada por Luiz Caldas em 1985, com o lançamento de Fricote, música que mudou para sempre a forma de se pensar e de se cantar as canções na Bahia.

Foto: Divulgação

Nascido e criado em Ondina, berço do Carnaval de Salvador, o cantor LUCAS, de 26 anos, é o que se pode ser considerado de uma das novas vozes do Axé Music, apesar de seus 10 anos de carreira.

Os paralelos feitos com o aniversariante do dia são diversos, desde o início da carreira muito cedo, ao orgulho de cantar e representar um ritmo que hoje é visto com certo desdém, justamente por aqueles que acreditam na “morte do Axé”.

Em entrevista ao iBahia, Lucas confirma a teoria citada no início da matéria. Não a de que o axé morreu, mas sim a de que Luiz Caldas é e sempre será uma grande inspiração para quem deseja viver o Axé Music.

“Eu me inspiro muito em Luiz Caldas, não só musicalmente, mesmo com a influência do pop, do country e de tudo que ele mistura, porque além de cantor, ele é multi instrumentista e produtor, arranjador musical fantástico. Mas também nessa irreverência dele. Luiz é uma referência, e poder viver os 60 anos dele é uma coisa mágica”, conta.

Desde o estilo musical, ao estilo de se portar nos palcos, para Lucas, que começou a ganhar ainda mais espaço para cantar ao redor da Bahia e do Nordeste, com participações em festas como o Fortal, por exemplo, o “calouro” na turma do Axé não esconde beber da fonte do artista e pontua características que fazem o cantor ser único.

“Ele é tudo! Foi Luiz Caldas quem começou a fazer o que a gente conhece hoje por Axé Music. Não só o som, mas a própria estética dele também é original. Isso de trazer a unha pintada, de trazer as roupas coloridas, as danças que a gente via e ainda vê no palco, no trio elétrico.”

O primeiro trabalho lançado oficialmente por Lucas foi a canção ‘Deu Liga’ de 2021, uma música de Samir Trindade, Marco Lima, Ed Nobre. De lá para cá, o artista já lançou ‘Canção Preferida’, ‘Encaixadinho’ e uma parceria com o cantor Saulo ‘Caminho Coração’.

E como viver um gênero desacreditado? Para Lucas, que já dividiu palco com grandes nomes do Axé, como Jau, Denny, Alinne Rosa, Carla Cristina, Mari Antunes e Gerônimo, a morte do axé não passa de ladainha, no bom e velho baianês.

Para perpetuar um legado criado por Luiz Caldas, é necessário coragem e o jovem acredita no potencial da nova geração de fazer o Axé ser ritmo de janeiro a janeiro.

“Eu acho que existem hoje muitos artistas surgindo e criando coragem de sair desse casulo. Todo mundo sempre ouve ‘Ai, o axé music acabou’, ou falam que o ritmo está fraco, mas não é assim. Nós estamos vivos, muito vivos e tem sido uma honra para mim, que trabalho há 10 anos, estar tendo essa oportunidade de apresentar minha música para mais pessoas, porque é responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo é um prazer. A música é que dá sentido a minha vida e poder ocupar esses espaços como uma espécie de renovação é o maior prazer de todos.”

