Lula dará início a missão para reabertura de embaixada na Venezuela

Foto: Ricardo Stuckert/ PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá iniciar o processo de reabertura da embaixada brasileira em Caracas, na Venezuela.

A decisão se tornou pública no final de semana, por meio do jornal ‘O Globo’. O governo irá iniciar uma missão chefiada pelo embaixador Flávio Macieira, que avaliará, entre outros pontos, as condições do prédio da embaixada.

A embaixada foi desativada em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que retirou todos os funcionários brasileiros do país por não reconhecer o governo de Nicolás Maduro.

Com a vitória de Lula nas eleições, o país retomou as relações com o governo de Maduro e decidiu por reabrir a embaixada. O prazo para a reabertura não foi definido.

A definição de um novo embaixador depende da concordância do país anfitrião e da aprovação do nome do escolhido pelo Senado. Por hora, Macieira, que é diplomata experiente e de confiança do atual chanceler, Mauro Vieira, ficará como encarregado de negócios do Brasil na Venezuela.

