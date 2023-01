Lula exonera superintendente do Ibama na Bahia e mais 20 estados

Foto: Reprodução/Instagram

O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Mauricio Moura Tavares, foi exonerado do cargo pelo governo do presidente Lula. Ainda não foi divulgado quem irá assumir a chefia local.

De acordo com o g1, além de Mauricio Tavares, outros superintendentes de 20 estados do país também pereram os cargos. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima também oficializou a dispensa de 18 pessoas da função de substitutos eventuais de superintendentes regionais do Ibama.

Ao todo, 47 pessoas foram exoneradas no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, incluindo cargos de alto escalão e superientendências regionais.

As exonerações e dispensas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), na última sexta-feira (13). Nesta segunda-feira (16), assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Veja a lista dos exonerados do cargo de superintendente regional:

Bruno Pinheiro Dias Semeghini – Goiás;

Daniel Charliton Rodrigues – Rio de Janeiro;

Davi de Sousa Silva – São Paulo;

Fausto Goes Leite Junior – Sergipe;

Glauco José Corte Filho – Santa Catarina;

Kenny Wilson Bernardo da Silva – Alagoas;

Luiz Antonio Correa Luchesi – Paraná;

Luiz Renato Fiori – Espírito Santo;

Mauricio Moura Tavares – Bahia;

Rondinelle Silva Oliveira – Rio Grande do Norte;

San Martin Coqueiro Linhares – Piauí;

Sergio Eduardo Simões – Pernambuco;

Gibson Almeida Costa Junior – Mato Grosso;

Jose Harlam Fernandes Aguiar – Amapá;

Rafael Angelo Juliano – Pará;

Valter Dias Patricio – Roraima;

Antonio Vicente Cocco Cargnin – Rondônia;

Carlos Eduardo de Oliveira – Amazonas;

Brena Bringel Bastos – Maranhão;

Isac Braz de Cunha – Tocantins;

Waldemir Moreira Junior – Mato Grosso do Sul.

