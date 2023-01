A MadeiraMadeira oferece soluções tecnológicas para que as pessoas possam se sentir em casa há mais de 10 anos. A empresa possui o propósito reinventar a forma como as pessoas montam suas casas e está buscando novos profissionais para auxiliar em seus negócios. As vagas disponíveis são para várias regiões do Brasil e cargos do mercado. Confira, a seguir.

MadeiraMadeira abre novos EMPREGOS em todo o país

A MadeiraMadeira conquistou o seu espaço no mercado e hoje possui mais de 3 milhões de clientes distribuídos em várias regiões do Brasil. A companhia é apaixonada por desafios e resultados consistentes e por isso, a contratação de profissionais qualificados, que encaram desafios como novas oportunidades são essenciais dentro da mesma.

Atualmente, a empresa é a maior plataforma de produtos para casa presente em toda América Latina e o seu objetivo é crescer cada vez mais. Nesta data, novas vagas de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir.

Analista de Atendimento ao Cliente – Remoto e Barueri/SP;

Vendedor – Curitiba/PR;

Analista de Categoria Jr (Merchandising) – Remoto e Curitiba/PR;

Supervisor de Logística – Cajamar/SP;

Analista de Criação Sênior – São José dos Pinhais/PR;

Estágio no setor Administrativo – Remoto e Curitiba/PR;

Analista de Engenharia de Qualidade – São José dos Pinhais/PR;

Coordenador de Qualidade e Expedição – Remoto e Curitiba/PR;

Analista de Logística e Controle Sênior (vaga temporária) – Curitiba/PR;

Coordenador de Projetos e Expansão – Paraná.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os interessados devem se cadastrar através do site 123 empregos.

