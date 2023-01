Mãe de Bia Miranda sofre grave acidente nos Estados Unidos

Foto: Reprodução/ Facebook

A filha da cantora Gretchen, Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, sofreu um grave acidente de carro na estrada que liga Las Vegas a Los Angeles, nos Estados Unidos, na última terça-feira (10).

Por meio de nota divulgada pela assessoria de Jenny, foi informado que o estado da modelo é estável. Na ocasião, a filha de Gretchen estava no carro com o companheiro, Fábio Gontijo, quando se acidentaram.

“Jenny Miranda e Fábio Gontijo sofreram um grave acidente de carro saindo de Las Vegas para Los Angeles. O estado de saúde de ambos é estável. Nós, da assessoria, estamos cuidando do Instagram e em breve retornaremos com mais notícias do estado de saúde de ambos”, diz o comunicado.

Jenny e Fábio se casaram na última semana em uma cerimônia sem convidados em Las Vegas. O momento foi transmitido ao vivo pelo Instagram, e celebrado pelo casal.

“O que estamos sentindo é inexplicável. É o nosso primeiro casamento na igreja. Estamos com aquele frio na barriga gostoso. É muito bom quando nosso melhor amigo (a) vira o nosso verdadeiro amor. Assim, unimos confiança, cumplicidade e fidelidade. A sensação de que encontramos nossa alma gêmea é única. Certamente, o amor cura, engrandece e enobrece as pessoas.”

