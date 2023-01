Mãe de Bruna Griphao desabafa sobre situação da filha no ‘BBB 23’

Foto: Reprodução/Multishow

Bárbara Grigoradis, mãe de Bruna Griphao, fez um desabafo sobre a situação da filha no “BBB 23” após Tadeu Schmidt alertar para um relacionamento tóxico.

Em entrevista para o jornal Extra, a mãe da sister disse ter chorado a noite toda por conta da situação da filha com o participante Gabriel.

“A gente acaba já não enxergando determinadas atitudes, ou não querendo ver. Por isso, chorei a noite toda ao ver o amor da minha vida numa situação dessas. Eu pensei: ‘Puxa, vida, essa menina sempre trabalhou tanto, desde cedo. Sempre lutou, batalhou, sempre foi muito dedicada’. Fico impressionada dela não ter essa visão dela própria”, iniciou.

Apesar de ter ficado ressentida ao ver a filha nesta situação, a mãe de Bruna Griphao revelou ter confiança na conduta da emissora com o reality show.

“Eu tenho medo, ela tem um coração grande, não vê maldade, entende? Acaba ficando boba. E eu fiquei aliviada com a fala do Tadeu Schmidt. Foi cirúrgica, no tempo certo. Eu tenho total segurança na conduta da TV Globo”, afirmou.

