Mãe de humorista preso em flagrante por agressão nega ter apanhado

Silviania Pontes, mãe do humorista Filipe Pontes, preso em flagrante no dia 31 de dezembro de 2022 após agredir a família, negou o episódio que fez o comediante ser detido. Em vídeo, Silvania fala que Filipe chegou em casa alterado e que a única coisa que fez com ela foi a empurrar quando ele tentou brigar com o irmão.

“Chegou em casa alterado, bêbado, falando alto… Eu pedindo para ele falar mais baixo. Ele, alterado, começou a falar mais alto. Meu outro filho, menor, acordou, tentou interferir e entrar no meio. Virou uma discussão entre dois irmãos, de briga. Eu com medo de acontecer uma briga, entrei no meio para apartar e fui empurrada e tal”, disse.

Segundo a matriarca da família, a polícia chegou a ser chamada ao local, no entanto, ela não fez denúncia de agressão contra Filipe.

“Aconteceu uma briga, discussão dentro de casa. Foi chamada a polícia, levou para delegacia, fez boletim de ocorrência…. Lá tinha uma pessoa da mídia que postou a foto do Filipe e fez uma matéria, mas em momento nenhum o Filipe me bateu. Não tenho nada, não me bateu. Não foi isso que aconteceu. Tivemos uma briga familiar.”

O humorista está hospedado na casa de amigos, trabalhando. Filipe também se pronunciou sobre o caso e afirmou que se exaltou na confusão, admitiu o erro de ter gritado com a mãe e empurrado.

“Errei, sim, confesso. Discuti com meu irmão @joaoo_pontess coisas de negócios e já no ano novo fizemos as pazes. Eu o amo mais muito. Vou toma as providências cabíveis por que isso não se faz, notícia a qualquer custo sem apurar isso não está certo, gente.”

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) emitiu uma nota afirmando que Pontes foi solto após prisão, mas com imposição de medidas cautelares que impede que Filipe chegue próximo aos envolvidos do caso.

