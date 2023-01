Mãe de Luana Piovani detona Scooby após surfista processar atriz

Foto: Reprodução/Instagram

O desentendimento entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou mais um capítulo após a loira revelar estar sendo processada pelo ex-BBB. Agora, a mãe da atriz a defendeu e detonou o ex-genro.

Por meio de um vídeo publicado no perfil do Instagram, Francis Piovani não mencionou o nome de Scooby, mas desabafou sobre ingratidão.

“Estou desorientada que vim fazer massagem que não estava marcada. Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê”, iniciou a matriarca.

“Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio”, completou a mãe de Luana Piovani.

Veja o vídeo:

