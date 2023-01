Mãe de Neymar dá nova chance a ex-Fazenda, Tiago Ramos

Foto: Reprodução / Instagram

Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, deu uma nova chance ao ex-Fazenda, Tiago Ramos e passou o réveillon junto com o ex. De acordo com o jornal EXTRA, o casal se reaproximou após a expulsão do influenciador digital do reality rural.

Conforme a publicação, os dois passaram a virada de ano na mansão de praia de Nadine, localiada no litoral de São Paulo. Vale destacar que ela foi proibida por Neymar de ajudar o influenciador após a saída dele de ‘A Fazemda 14’.

Entre idas e vindas, os dois já reataram o polêmico relacionamento desde 2019. Mesmo separado, Tiago chegou a tatuar o nome da ‘Neymãe’ no corpo e apagou logo em seguida. Veja o post abaixo:

